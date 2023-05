El pati de la Casa Lluvià es convertirà en un «wine bar» amb concerts en directe durant l'estiu

Primer pas per obrir l'equipament a la ciutadania

El pati de la, seu a Manresa del, es convertirà, aquest estiu, en un noual centre neuràlgic de la ciutat. Gràcies a un acord entre el COAC i la, la terrassa d'aquest emblemàtic edifici modernista estarà oberta durant els mesos d'estiu,, de sis de la tarda a dotze de la nit. Sota el nom de, l'espai comptarà amb unaen la qual "no hi faltarà el bon vi", asseguren, del Glaç. De fet, la intenció és ser una espècie de, amb "unaperquè la gent pugui descobrir aquest producte tan idiosincràtic del nostre territori", així com "unaper matar el cuquet", detallen Pons i Vilà.Pel que fa als artistes que passaran pel Glaç Wine, la intenció dels organitzadors és "", han assegurat en aquest diari. Si bé hi ha mitjans que han anomenat alguns grups que formaran part de la cartellera, des del Glaç assenyalen que la publicació definitiva i oficial dels artistes que actuaran a la terrassa de la Casa Lluvià es farà pública al llarg dels propers dies.El que sí que ja està tancada és la data d'inauguració, que serà aquest dijous,, a les, i comptarà amb un concert d'seguit de música d'ambient a càrrec d'un punxadiscs. Tot plegat, acompanyat d'un pica-pica de celebració.Fins ara, el pati d'aquest edifici projectat pel cèlebre arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, havia acollit més aviat poques activitats obertes a la ciutadania, i menys encara que no tinguéssin una relació directa amb el món de l'arquitectura. Des del COAC de les Comarques Centrals expliquen que la iniciativa d'aquest estiu pot ser l'inici d'una primera passa que els encamini a trobarde l'exterior de l'immoble per apropar-se a tot tipus de públic i esdevenir un, donant l'oportunitat als col·lectius de la ciutat de fer-hi xerrades, presentacions de llibres, exposicions o jornades temàtiques.