Què es pot esperar a l'Ajuntament de Manresa després de la victòria «agredolça» d'ERC?

Quines opcions té ERC?

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

L'alcaldes'ha fet esperar per fer el curt trajecte entre la seu d', a la plaça Major, fins al, on el gruix de candidats, militants, simpatitzans i periodistes esperaven per abraçar, saludar o fer la foto al. Menys de vint metres entre portal i portal, però un gruix de L'Ajuntament de Manresa passarà de tenir cinc grups polítics a tenir-ne set després d'uns comicis en què la fragmentació del vot a la italiana ha estat la seva principal característica. També serà el principal maldecap de qui governi.Les eleccions municipals de 2023 a Manresa han suposat la mésen uns comicis locals a la capital del Bages. Menys de la meitat de veïns que eren cridats a les urnes no hi han anat. Això ha afavorit les opcions minoritàries amb la militància mobilitzada que han superat el 5% exigit per entrar amb més facilitat i, de retruc, també ha Aloy ha qualificat la victòria d'"agredolça" . ERC ha guanyat, però. El cap de llista de Ramon Bacardit, també ha qualificat els seus resultats d'"agredolços" . La desfeta delshauria pogut ser més gran si els republicans haguessin mantingut o augmentat resultats. Sobretot per l'entrada amb dos regidors d', de l'espai, i del, que ha donat una pàtina d'"amable" al seu discursamb un candidat "educat" i molt loquaç. hereu de lesPerò Bacardit. Potser era l'únic que s'ho esperava, però, vistos els resultats, els seus càlculs no anaven tan desencaminats com podia semblar abans del recompte. I potser ho hagués aconseguit amb un xic més de participació, no massa més, la suficient per treure el FNC ide laAra s'obre el front de laper investir alcalde. No s'albira a l'horitzó unaa Marc Aloy, per allò que haurien de sumar, com a mínim, tretze regidories. Però Aloy tampocper formar un. La primera possibilitat és un pacte amb Junts que. Tots dos caps de llista han assegurat que és "la". Però després de set anys en coalició, la desaparició dede l'escena pública manresana obreDurant la campanya, la relació entre Aloy i Bacardit s'ha mostrati marcada per un. Bacardit no és Junyent, i el seu discurs sobre lai, sobretot, el, no té referents en l'equip de Junts que deixarà el consistori. Aloy negociarà amb un Junts que no és el que ha estat al govern els darrers dotze anys, amb una candidatura que no ha tingut problemes en engreixar eldurant la campanya, donant la raó al FNC i a Vox.L'altre opció d'Aloy seria mirar cap als, que no sumarien, però que podrien portar el govern amb, comde, que inclús podriade la governança. Malgrat l', la relació entre els tres lídersa mesura que avançava la campanya, tot i que hi haurien, encara, molts punts a llimar, sobretot amb els nouvinguts, que també s'han mostrati han donat mostres d'unl (baixada d'impostos, subvencions a privats, aprimament del funcionariat o escepticisme davant la vulnerabilitat).La resta d'opcions que té ERC per complementar les seves insuficients set regidories són. Ambarribarien a deu regidories per distribuir les carteres, un nombre que no garantiria un, oimés per la desconfiança que genera entre els republicans l'i la seva poca capacitat d'entesa amb altres formacions per arribar als acords externs necessaris.El mapa que es dibuixarà al saló de sessions de l'Ajuntament a partir de juny no mostra cap traça, però Aloy no podrà portar el pes de tot el govern amb només set regidories. Traient de l'equació els tres regidors de FNC i de Vox, que hereden el protagonisme que des deva passar ai ara engreixa la, de barretina o montera, de poesia o testosterona, l'aritmètica de governDependrà d'aquestes negociacions i de l'acord que finalment se signi que elscontinuin el seu camí, que leses desnvolupin i que no tinguem una