Bacardit: «Junts no ha guanyat per la fragmentació de l'espai ideològic»

Al restaurant Vermell, onha aplegat la seva militància per fer seguiment del recompte electoral, s'hi respirava un. Junts havia resistit prou bé la "competència" d', llista vinculada al PDECat, i delque es presentava amb un candidat que havia estat a les JNC, i que aconseguien dos regidors cadascun. A més,també perdia un regidor de manera que la diferència entre les dues principals forces no era tan gran com s'hauria pogut preveure a la prèvia.Tot i així, Junts no ha guanyat i aquesta ha estat una de les lamentacions del seu cap de llista,. "No hem guanyat per ladel nostre espai ideològic", ha repassat, per després assenyalar que "els dos mil i escaig vots que han anat a l'altra llista -per Impulsem- ens haguessin donat una victòria folgada", sense fer referència als 1.600 de FNC.Tal i com s'han dispersat els vots, a la carretera de Cardona elsveien amb bons ulls mantenir els quatre regidors que ja tenien. El seu alcaldable,, ha lamentat l'entrada de "tres regidors d'al consistori" i ha assegurat que ara és el moment "d'estudiar les possibilitats que hi ha prioritzant el benestar de Manresa".Una lectura similar feia a la plaça Gispert la cap de llista de, que veient com ha anat la situació a Manresa "i a la resta del país", donen "per bo repetir amb tres regidors". Alegre també ha lamentat "la irrupció de l'extrema dreta a l'Ajuntament".Finalment,, d'Impulsem, s'ha mostrat "molt satisfet" d'haver entrat a l'Ajuntament de Manresa amb dues regidories. "El nostre objectiu primer era", ha assegurat.