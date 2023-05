Marc Aloy: «Esmerçaré tots els esforços a refer la confiança amb la ciutadania»

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

, el guanyador de les eleccions a, ha estat rebut amb sonors aplaudiments quan ha abandonat la seu d', a la plaça Major de la ciutat, per dirigir-se al restaurant Porta Ferro, emplaçament on l'esperava la resta del seu equip i una bona colla de simpatitzants i militants que han volgut acompanyar l'alcaldable republicà en una jornada que el mateix Aloy qualificava de "": "No entrava dintre dels nostres càlculs guanyar unes eleccions perdent un regidor ". I és que, a diferència dels comicis de 2019, en què els republicans van aconseguir vuit edils al consistori, aquest 28-M s'han quedat amb set: "l'entrada de noves formacions a l'Ajuntament ens ha perjudicat", assegurava.Malgrat posar en valor que "som una de les úniques grans ciutats catalanes on", l'actual batlle -i amb tota probablilitat, l'alcalde de la capital del Bages durant el proper mandat-, en cap cas, ha fet escarafalls amb els resultats: "Que la participació hagi baixat i que haguem disminuit en regidors és sinònim que hi ha un descontent entre les manresanes i manresans", ha lamentat. En aquest sentit, ha assenyalat, "esmerçaré tots els esforços aamb la ciutadania" i "treballaré per saber què la preocupa i per què avui ha decidit quedar-se a casa o optar per altres partits".Tenint en compte que en aquest proper mandat les formacions que estaran dintre de l'Ajuntament seran set (i que, per tant, cap d'elles té un elevat nombre de regidors), les opcions de pactes no deixen gaire marge: "Amb els primers que ens asseurem a parlar serà amb els de, que són amb els qui hem governat al llarg dels últims 8 anys, i amb qui ens hem entès i treballat molt bé", ha dit Aloy. Tot i així, el candidat d'ERC també avisa que, abans de pactar res -i veient la bel·ligerància de la campanya de- "haurem de parlar i aclarir per què el candidat de Junts ha carregat tant contra el govern anterior". En aquest sentit, en cas de no arribar a acords amb els juntaires, ERC Manresa parlarà, també, amb la resta de partits que hagin quedat al capdavant del rànquing.Pel que fa a la irrupció de FNC i Vox, d'extrema dreta, Aloy és prudent: "Haurem de veure com desenvoluparan el seu relat dintre del consistori".