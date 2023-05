La manresana Yolanda Esteve guanya el Premi Internacional de Poesia Francisco Brines

La manresanaha estat la guanyadora de la tercera edició del Premi Internacional de Poesia Francisco Brines en valencià amb el recull Els ostatges. El jurat del premi ha destacat "elque es reflecteix al llarg del llibre i la forma subtil d'entrellaçar el món exterior amb l'experiència individual, que es manté de forma sostinguda al llarg de l'obra a través de la seva pròpia mètrica".Aquest dissabte s'ha reunit el jurat del premi a Edicions Elca, seu de laper deliberar sobre els premis de poesia que porten el nom del Premi Cervantes en les seves modalitats de castellà i valencià. En la categoria on s'ha imposat la manresana, s'han presentatEls Premis Brines, convocats per la Fundació que porta el nom del poeta i patrocinats per la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Oliva estan dotats ambper modalitat i seran publicats per la prestigiosa