Àngels Bassas protagonitza una tertúlia del programa Súria Municipi Lector

La coneguda actriu i escriptorava protagonitzar el passat dijous la tertúlia Llibres i escenaris a la, dins de les activitats del programa. L'acte va servir per remarcar el valor de la creativitat com a mitjà d'expressió personal i artística a totes les edats.La tertúlia va ser organitzada per la Biblioteca Pública i l'. Àngels Bassas hi va revisar la seva trajectòria com a escriptora, amb llibres per a infants i adults, i com a actriu en obres de teatre i sèries de televisió, entre d'altres activitats.Àngels Bassas va elogiar el programa Súria Municipi Lector i va destacar la importància de lacom a mitjà d'introducció a la lectura en aquestes edats.L'actriu i escriptora detambé va llegir fragments d'algunes de les seves obres i va parlar sobre el compromís personal, el treball, la resiliència i la dedicació com a actituds necessàries per la creació artística. Segons Àngels Bassas, "la ficció està per millorar la realitat!.Les activitats del programa Súria Municipi Lector es desenvolupen amb la participació de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea d', i dels centres educatius de la vila (escolesi Escola Municipal de Formació d'Adults), les respectives AFA i la Biblioteca Pública, que n'assumeix una tasca de coordinació.