El CETIM reconeix Casa Mas amb el premi Promoció del Territori

Un col·lectiu de 1.200 persones

El(CETIM) ha atorgat el premiper la seva aposta pel Bages amb la posada en marxa d'una nova planta de producció de 35.000 metres quadrats a Sallent. El jurat del premi ha valorat que, davant la necessitat de l'empresa d'ampliar les seves instal·lacions de, hagi decidit implantar-se aA més, ho ha fet amb una planta que aposta al màxim per la, amb una instal·lació de plaques solars a la coberta que permetran millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2. Ha recollit el guardó, soci fundador i director general de Casa Mas, visiblement emocionat, que ha expressat rebre el premi amb molta il·lusió perquè suposa l'aval a la bona feina i als trenta anys de vida de l'empresa.El premi s'ha lliurat en el marc de la festa de germanor i d'homenatge als col·legiats i col·legiades del, un esdeveniment que aquest any ha recuperat la plena normalitat i ha reunit més de 250 professionals de l'enginyeria i els seus acompanyants a la masiaL'acte, que ha estat conduït pel còmic, s'ha desenvolupat en un ambient distès i ha servit també per homenatjar els enginyers i enginyeres amb més trajectòria a la professió. Així, els exdegans del Col·legi Domènec Valero, Francesc Archs i Àngel Vilarasau han lliurat els guardons per als col·legiats i col·legiades que porten 25 anys vinculats a la institució: Josep Bruch Sellarés, Andreu Catllà Sancliments, Josep Corominas Griera, Ma. Alba Corrons Alegre, Josefina Espin López, Víctor José Galve Ruiz, Àngel González Munuera, David Llibre Baraldés, Carles Montoya Deop, Jordi Morera Prat, Tomàs Rodríguez Quintana i Manel Romero Jimenez.També han estat homenatjats Joan Riera Miguel i Ramon Soto Muñoz pels seus. En nom de tots ells, ha parlat, que ha assegurat haver-se sentit molt acompanyada al llarg dels 25 anys de col·legiada tot i ser un sector amb major presència d'homes. En aquest sentit, ha encoratjat als més joves a col·legiar-se sigui quina sigui la condició i gènere perquè "el CETIM sempre hi serà per vosaltres i amb vosaltres". Corrons també ha volgut agrair als homenatjats que han dedicat tot una vida a l'enginyeria i a la tècnica per millorar el món que ens envolta.El degà del CETIM,, ha agraït el suport del col·lectiu en la seva primera festa com a degà, ja que va assumir el càrrec el passat mes de setembre. Ha afirmat que “tenim un col·legi que funciona i això és mèrit de tots els col·legiats que fan la que la seva feina sigui reconeguda amb prestigi a tots els sectors que treballen, que no són pocs”. Ha explicat també que el Col·legi continuarà liderant les reivindicacions perquè el territori torni a disposar del grau en Enginyeria Elèctrica, un perfil professional necessari per donar resposta al canvi climàtic. També ha explicat l'aposta del CETIM per ajudar els estudiants d'enginyeria de Manresa posant al seu abast habitacions de lloguer assequible en un pis proper a la zona de la Fàbrica Nova.La festa ha començat amb un vídeo on hi han intervingut professionals vinculats amb l'enginyeria i el CETIM. L'alcalde de Manresa,, hi ha aparegut per agrair el compromís, la implicació i la capacitat d'enginyers i enginyeres per adaptar-se als canvis i afavorir el bon desenvolupament de la ciutat i del territori.Totes les persones assistents han pogut aportar aliments a favor de la. En total s'han recollit més de 270 quilos d'aliments com llegums cuits, arròs, pasta, oli o llet, entre d'altres.El CETIM representa un col·lectiu de 1.200 persones, graduats en, de totes les comarques de la Catalunya Central. Amb seu a Manresa, fa més de 25 anys que va obtenir la independència del Col·legi de Catalunya, un fet que va convertir la capital del Bages en una de les poques de l'estat que, sense ser capital de província, té el seu propi Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria.El Col·legi treballa per la defensa d'aquest col·lectiu professional, oferint serveis adaptats a les seves necessitats i col·laborant-hi en la resolució dels problemes amb què es troben en el seu dia a dia. També manté una relació molt estreta amb la, on es formen els futurs enginyers, i els acompanya ja durant l'etapa d'estudiants i en els inicis de la seva carrera professional.