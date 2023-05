La participació provisional a Manresa continua en caiguda lliure

La participació a lesde Manresa d'aquest 2023 continua en caiguda lliure. A les 6 de la tarda ha votat el 38,5% del cens electoral, més de nou punts menys que a les de 2019 a la mateixa hora, eldes de 1983 -a les municipals de 1979 no es va fer recompte provisional de participació-, només millor que les de 2007 i 2011. Si la participació no millora en aquestes darreres dues hores, l'abstenció podria situar-se a l'entorn del 45-50%.La participació a les 6 de la tarda a Moià sí que haviarespecte de l'avançament de les 2 del migdia. A la capital del Moianès, a aquesta hora, ja ha votat el 45,39% del cens,Laprovisional a les 2 del migdia s'havia situat en el 27,8% dels electors,que a les eleccions de 2019, i una xifra molt similar a les de 2011, quan al final de la jornada només havia votat el 51,3% dels ciutadans amb dret a vot.la participació a les 2 del migdia era del 31,88%, 1,2 punts menys que fa quatre anys, que era del 33,08%. Tot i així, a la capital delha votat més gent que ara fa quatre anys, ja que el número d'electors total també ha augmentat en aquest període.Selecciona l'àmbit territorial de què voleu veure'n resultats:Clicant, buscant o passant el cursor per damunt de cada municipi, districte o comarca, n'apareixen les dades concretes.La participació a les eleccions municipals ase situa al 44,54% a les 6, la qual cosa suposa un descens de 6,47 punts respecte als comicis de. Llavors la dada a aquesta hora va ser del 51,01%. El 2019 van coincidir en una mateixa cita eleccions municipals iPel que fa a les dades totals de l', ha votat fins a aquesta tarda el 51,47% dels electors. En aquest cas, a diferència de les xifres de Catalunya, es produeix und'1,54 punts respecte a la convocatòria electoral de fa quatre anys, quan a aquesta hora havien exercit el seu dret a vot el 49,93% dels electors.