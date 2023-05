L'alcalde Marc Aloy vota d'hora al col·legi de l'Escola Pare Algué

L'alcalde de Manresa,, ha votat aquest diumenge a 2/4 de 10 del matí al col·legi electoral de l'. El candidat republicà no ha volgut deixar la feina per a més tard i, excepte per Joan Vila d'Impulsem, ha estat el candidat que ho ha fet més d'hora.Durant la jornada, els alcaldables repetiran aquest mateix gest fins a vuit vegades a la capital del Bages, ja que els candidats de Ciutadans,, i del PP,, ho faran en altres poblacions ja que estan empadronats a Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada, respectivament.