Èxit en la convocatòria de formació per a aficionats a la vinya

El cicle de monogràfics sobre la vinya de l'i las'han iniciat aquest dissabte amb un èxit rotund d'inscripció. Hi ha hagut trenta inscripcions, bàsicament persones del Bages i de les comarques centrals. Per garantir la qualitat de les sessions, els organitzadors han creat dos grups de treball simultanis.Aquesta proposta neix de l'interès creixent de persones no professionals cap ala la Catalunya Central. El cicle pretén aproximar els coneixements més bàsics de la vinya en cinc matinals de dissabte distribuïdes al llarg de l'any.El primer dels monogràfics ha tractat lai, entre d'altres, s'ha ensenyat a deixar els brots productius, regular la producció dels braços o millorar l'estructura del cep per facilitar-ne la posterior poda. Elha acollit aquesta primera formació de la mà dedel celler les Acàcies.Lesa les diferents càpsules formatives encara estan obertes a les pàgines web de www.esvicc.cat