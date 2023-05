El Melistar Melilla surt viu del Pujolet (4-3)

Fitxa tècnica

Covisa Manresa: Arriero, Xavi Cola, Manu, Terri i Ambros; Lavado, Santa, Noguera, Iker, Asis, Aaron, Riba, Cella i Blasco.

Melistar Melilla: Garrido, Wallace, Claudio, Sanchez i Ivan Ruiz; Barroso, Kiko, Nico Rolon, Salvi, Pablo, Guancho, Jaime i Igor.

Àrbitres: Lopez Rodriguez i Lllorenç San Clemente (Comité Valencià)

Gols: 0-1 Paolo m 6, 1-1 Iker m 9, 2-1 Iker m 19, 2-2 Claudio m 22, 3-2 Ambros m 23, 3-3 Jaime m 28, 4-3 Asis m 30.

Elpodia haver sofert una derrota més dolorosa alen el partit d'anada de la segona eliminatòria de la promoció d'ascens a, però el Covisa Manresa ha fet curt després de superar la pressió inicial visitant i ha deixat un resultat final de 4-3 en el marcador que ho deixade cara al partit de tornada a terres africanes.El Covisa Manresa ha estat esperonat pel públic local durant tot el partit. Mal pintaven les coses a l'inici quan els melillencs trenaven el joc ambdavant d'un equip local superat en totes les línies. Així ha arribat el primer gol visitant dea passada de, qui ja havia avisat moments abans de la perillositat del conjunt nord-africà amb un xut aturat perAmb el parcial desfavorable de 0 gols 1, el cepat pivotdonava problemes a la retaguardia local, com es podia veure en el marcatge individual. Amb els melillencs controlant el partit,ha empatat després d'una passada d'amb un xut al segon pal. El gol ha fet que el Covisa Manresa s'organitzés millor. els dehan disposat de més ocasions: una deque ha errat al segon pal i una anterior doble deque Yiyo ha desviat sobre la ratlla de gol.Els melillencs es trobaven un partit igualat després d'un inici intens, però tot i així han disposat d'ocasions de gol que Íker ihan interceptat sota pals. Ha estat a 23 segons per arribar al descans quan, de nou Íker, a pasada d'ha fet el segón i ha donat un mínim avantatge als de casa.A poc de començar la segona part, una errada individual a mitja pista ha propiciat l'empat visitant a dos gols. Poc desprès, ha reaccionat l'equip local amb gol d'que ha afusellat Yiyo. Amb el parcial de 3 gols a 2,ha empatat el partit a tres gols en una acció posterior a un atac local. Amb poca cosa en tenien prou els visitants per entrar al partit. Poc desprès, Asis en jugada personal ha fet el quart i definitiu a 10 minuts per al final. En aquest període de partit, els col·legiats valencians han perdonat la segona groga a un melillenc en dues accions consecutives. Els dos equips estaven amb quatre faltes, però el Melistar ha acumulat la cinquena quan tots dos equips tenien ocasions de gol.En aquells moments, els manresansi deixar l'eliminatòria més favorable, però no han sabut interpretar les accions de. Els melillencs han fet la sisena falta en una acció del portersobre Lavado a prop del lateral. Asis ha xutat per sobre del travesser des dels deu metres sense tanca. El partit s'ha tancat amb uns últims dos segons dramatics per als manresans en una acció deen zona perillosa davant Arriero que finalment no ha tingut trascendència.Dissabte vinent a les 5 de la tarda es jugarà la tornada a Melilla, amb els manresans obligats a, com a mínim, empatar per superar l'eliminatòria. L'equip sortirà el divendres en direcció cap a la capital d'Espanya per fer un transbord direcció