La consellera Natàlia Garriga rep els «Artistes» del projecte d'Ampans

La consellera de Cultura,, s'ha reunit aquesta setmana amb el president de la, i els nou joves creadors que han estat els protagonistes del programa Artistes, emès la passada tardor alsota la producció de la manresanaLa reunió ha servit per explicar la tasca d'en l'àmbit de la, i per compartir amb la consellera de Cultura l'experiència de la fundació i de les persones participants al programa, així com la presentació el taller d'art delLa consellera ha fet un reconeixement a la feina de la Fundació Ampans a través del seu projecte, que treballa per, i s'ha mostrat interessada en conèixer el model, ja que està en sintonia amb la línia de treball delrespecte a l'accés i la participació de tothom en la cultura, i el compromís per donar visibilitat i fomentar la cultura comunitària, i projectes de cultura i salut.Artistes és una producció del Departament de Programes Culturals de, a partir d'una proposta conjunta de la productora manresana Bah! i You Planet -que també han estat presents a la reunió-, seleccionada en la quarta convocatòria deper difondre i descobrir la cultura catalana, en el marc de les crides que fan la(CCMA) i el Departament de Cultura. A cada capítol, usuaris de la Fundació Ampans que participen dels projectes d'art de l'entitat, comparteixen la seva experiència i visió artística amb un personatge conegut del país.La feina de la Fundació Ampans i el programa Artistes coincideix amb els eixos del Departament dei a les pràctiques culturals i també el foment de l', des d'una mirada nova i innovadora. El Departament de Cultura treballa per la creació d'un sistema cultural de referència, inclusiu i democràtic, i està impulsant una llei de drets culturals, que trenqui amb les barreres visibles i invisibles que impedeixen l'accés i la participació en la cultura.Artistes s'ha presentat aquest mes de maig al, certamen de productes innovadors de televisions públiques celebrat ai s'ha vist amb traducció al xinès. Ha estat una de les quatre produccions escollides per TV3 per participar en aquest destacat certamen.