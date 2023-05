La Càtedra de Salut Mental organitza un postgrau pioner sobre atenció en salut mental comunitària

Neix el postgrau en Nous Models d'Atenció en, una iniciativa de lade la(UVic-UCC) i laque coorganitza amb. L'objectiu d'aquesta nova oferta formativa és dotar els professionals de l'àmbit social i sanitari relacionats amb la gestió i l'atenció a la salut mental dels coneixements i habilitats necessaris en el marc de la transformació que ha experimentat en lesl'atenció a la salut mental, que ha evolucionat cap a un model més comunitari.En aquest sentit, el model d'en salut mental posa la persona com a centre i es basa en una valoració integral de les seves necessitats i una atenció global integrada per recursos socials, de salut, de salut mental, sociosanitaris, residencials i educatius. L'objectiu és assolir una atenció que permeti anar més enllà deli en faciliti la inclusió comunitària.Aquest nou enfocament comporta un canvi tant en els models d'atenció de la salut mental com en els sistemes de, des de la promoció i la prevenció fins al tractament. També implica un canvi significatiu en les competències, tant a nivell de coneixements com de procediments i actituds, de les, pel fet que es tracta d'un treball en xarxa transdisciplinari amb objectius compartits en un territori concret. Tot això fa necessari establir formacions, com la del nou postgrau, que permetin l'adquisició d'aquests coneixements i el desenvolupament d'habilitats per tal que es pugui participar en la construcció d'intervencions comunitàries en salut mental en el context de laEl postgrau, semipresencial, s'iniciarà el pròxim mes d'octubre. S'adreça ade la inserció laboral, gestió de recursos, treball i educació social, psicologia, infermeria, psiquiatria, teràpia ocupacional, auxiliars sanitaris i socials.L'organització d'aquest postgrau posa de manifest el treball conjunt de tresreferents en els àmbits de la salut mental i del coneixement i reforça les diferents línies de col·laboració.