Eliminats a l'últim sospir (2‑0)

Elno pujarà adesprés de perdre aper 2-0 el partit de tornada, després de la victòria mínima al Congost per 1-0, una setmana abans . Malgrat que l'equip madrileny ha dominat la pilota durant tot el partit a l', els locals no han pogut sentenciar-lo fins al minut 92, quan tot assenyalava una prórroga que tampoc no era favorable als interessos manresans.Cal recordar que amb la nova normativa de la Federació, elsno valen el doble per desempatar l'eliminatòria en cas d'empat al final dels cent vuitanta minuts, nisi es manté l'empat, ja que es classifica l'equip amb, que en aquest cas eren els madrilenys.Amb aquest panorama, la victòria que els homes devan aconseguit diumenge passat 1-0 només els garantia el passi en cas d'empat o victòria a l'estadi de Navalcarnero. La derrota, al final dels noranta minuts, o després de la prórroga, donava el bitllet per a la següent ronda als contrincants.El CE Manresa ha sortit moltsobre el terreny de joc. Els locals dominaven l'esfèrica, però els, que aquest dissabte, també han tingut les seves oportunitats al contracop. Alguna de leshauria pogut canviar el rumb de l'eliminatòria, però no ha estat així. També l'ordre a l'esquadra visitant ha servit per arribar al descans amb unque beneficiava els seus interessos.Tot i així, els locals havien pressionat la porteria de, que a la segona part encara ha tingut més feina. El CE Manresa controlava l'últim quart del terreny de joc però la seva. Així, després de tant insistir, al minut 72,, una igualada que, en el còmput global, beneficiava el conjunt local.Després del gol, el Navalcarnero endarreria línies, i el CE Manresa es feia amb la pilota, tot i que sense profunditat. Quan tot indicava que el partitque obligaria els homes de Ferran Costa a llançar-se a l'atac, i quan ja passaven dos minuts del temps reglamentari, de nou Álex Gil anotava el segon per als madrilenys, que deixava els visitantsTot seguit, l'àrbitre assenyalava el. Elsdesplaçats a Madrid tornaran amb la sensació d'una gran temporada, però el regust amarg d'una eliminació en el temps afegit."Han de pesar més els deu mesos de competició que aquesta eliminació"Al final del partit, el tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, ha destacat "que han de pesar més elsque ha fet l'equip que aquesta". L'entrenador blanc-i-vermell ha destacat que "dèiem quei que si quèiem seria a l'últim instant i, malauradament, ha estat així".Costa ha agraït l'ànim dels més de cent aficionats que s'han desplaçat a Madrid i ha destacat que "hem perdut", en una temporada que "haurem de recordar com a".