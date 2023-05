Vídeos | Diversos cabirols fan vida al solar de la Fàbrica Nova de Manresa

Detecten cabirols dins el recinte de la fàbrica nova de #Manresa pic.twitter.com/PDfyUmnbX0 — Ràdio Manresa (@RadioManresa) May 27, 2023

De moment, no es farà res amb els cabirols que s'han vist a la fàbrica nova de #Manresa pic.twitter.com/AshF1ChAaJ — Ràdio Manresa (@RadioManresa) May 27, 2023

Veïns del solar de lahi han filmat diversosque, segons asseguren, fa uns dies que fan vida a l'interior del recinte. Segons els mateixos veïns, n'han vistexemplars, tot i que no poden assegurar-ne el nombre exacte perquè no els divisat tots junts.Elshan decidit no intervenir-hi perquè en el terreny, que està aïllat per murs, hi teneni per ara no hi ha prevista cap intervenció de lesque s'hi han de fer.Des de l'època més dura de les, no s'havia divisatal nucli urbà de Manresa. En aquella època, la presència de senglars als voltants de la ciutat era freqüent , i un cabirol va arribar a penetrar fins a la plaça Espanya, on va ser capturat i tornat al medi per agents rurals