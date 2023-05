La comèdia «Quant temps em queda?» de Marta Buchaca arriba al Kursaal

La sala gran delacull aquest cap de setmana tres funcions, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, de la comèdia Quanta temps em queda?, escrita i dirigida peri que interpretaQuè faries si et? En Pere té una llista enorme de coses boges que vol fer abans del final: deixar la feina, fer la volta al món, ser descaradament sincer amb tothom, passejar-se despullat pel Passeig de Gràcia, pujar de genolls a Montserrat, fer un trio… I la més important: assegurar-se que la seva dona serà feliç quan ell falti.Té una estratègia preparada que, segons ell, no pot fallar. Però... se'n sortirà?L'espectacle, que es va estrenar el juliol del 2022 alde Barcelona i que ja està a punt d'assolir les cent funcions després de la gira que l'ha portat arreu de Catalunya, retrata la vida, les pors, els complexos i les carències d'uns personatges que veuen com se'ls acosta un final inesperat. Una comèdia que parla de la mort, però des de la celebració de la vida, i que recorda amb humor que s'ha de gaudir de cada moment com si fos l'últim.Lesper veure Quant temps em queda? tenen un preu de 26 euros (24 euros per a majors de 65 anys, carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet