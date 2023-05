Una cinquantena de nois i noies aspiren a una plaça al nou cor mixt de l'Escolania de Montserrat

Una cinquantena de nois i noies d'entre 17 i 24 anys s'han apuntat a lesper entrar a formar part del nou cor de veus mixtes de l'. La idea és que el nou cor estigui format per unes 20 o 25 persones, de manera que la xifra d'inscrits dobla les places disponibles. Fonts de l'asseguren a l'ACN que l'demostra que hi havia una "necessitat" de fer un. De la cinquantena d'aspirants, més o menys la meitat són nois i l'altra meitat noies. Les audicions pel noues fan aquest dissabte 27 de maig i també el 3 de juny a. L'11 de setembre serà el dia de vestició dels membres de l'Escolia i també dels del nou cor.Per primera vegada en els seus més de 700 anys d'història, l'Escolania de Montserrat ha decidit incorporar veus femenines. Ho farà a través de la creació del nou Cor de Cambra, unformat per nois i noies d'entre 17 i 24 anys. Fins ara, l'Escolia sempre s'havia limitat a les, però a partir del curs que ve farà un gir amb la creació del nou cor mixt, unen la seva història. L'Escolania és considerada l'El director del nou cor serà, actual subdirector musical de l'Escolania. Els integrants de la nova formació estaran eni, per tant, tot i que seran més grans que els actuals, podran ser considerats igualment escolans i escolanes. El nou cor cantarà un cap de setmana al mes i aniran vestits amb(sotana) i(roba blanca). De fet, l'uniforme serà molt similar al dels escolans.