Rècord històric d'espectadors en un tens debat electoral a Súria

Elno va decebre. El teatrees va omplir dijous al vespre amb més de 200 espectadors. A més, la transmissió per Youtube va assolir una mitjana de gairebé 500 espectadors i acumula més de 2.000 visualitzacions en menys de 12 hores. A més, el directe deva sumar 100 espectadors més. En total, prop de 1.000 persones van seguir en directe l'esdeveniment, organitzat per Ràdio Súria i El Salí, que ja s'ha convertit en una tradició, amb deu edicions consecutives des de 1987.El debat va evidenciar les diferències entre diversos blocs. D'una banda, eli el, actualment al govern, van defensar els seus projectes estrella, eli la. Van confirmar que si guanyen, els projectes tiraran endavant tal com estan previstos.En canvi,van qüestionar la necessitat del SAIAR, van posar dubtes sobre la idoneïtat dels projectes i van reclamarespecífiques en aquests temes. Des de l'actual equip de govern es va acusar de demanar referèndums només quan s'està a l'oposició.Amb tot, van ser dues hores de debat que dibuixen un, més enllà de les aliances actuals i que han conduït el poble a un govern en minoria els darrers dos anys.Diumenge serà un dia calent itambé oferiran un programa especial de seguiment dels resultats a partir de 2/4 de 8 del vespre per radiosuria.cat i per Youtube.