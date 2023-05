Impulsem retreu al govern que faci electoralisme amb l'aprovació del projecte del carrer Guimerà

Deures sense fer en matèria de sostenibilitat

considera que l'aprovació del projecte de peatonalització delen el tram final de campanya és una "clara mostra d'electoralisme per part del govern i, en especial, de l'alcalde,". I encara més "si tenim en compte que el projecte acumula un, ja que en un principi les obres haurien d'haver començat a finals de l'any 2022".L'alcaldable del partit,, denuncia que "a tot plegat s'hi ha d'afegir un calendaride desenvolupament i execució d'obres, així com d'ampliacions de vorera previstes entre el maig de 2023 i el segon trimestre de 2025". En aquest sentit, el govern hauria d'explicar "com quedarà el finançament de l'obra amb lesdels veïns i si això pot endarrerir els terminis".Impulsem s'oposa a que l'Ajuntament plantegi contribucions especials per finançar l'obra. "Es tracta d'una dia d'avui, que les corporacions locals ja no l'utilitzen a causa de la inseguretat jurídica i la quantitat de jurisprudència contrària en moltes de les actuacions", ha reiterat el candidat.En aquest cas concret, considera que no pot acreditar que s'aportinomés als propietaris de l'àrea, "ja que estem davant d'unaper a tot el terme municipal i inclús per a la comarca del Bages, i per tant, el benefici és també de caràcter general". A més, "es tracta només d'una actuació dei que no parteix de zero i, per tant, no es pot carregar als propietaris actuals el fet de refer totalment les infraestructures d'electricitat, gas o aigua perquè ja són existents"."Pel retard en aquest projecte i per laper adaptar la ciutat al context climàtic actual", Impulsem sosté que el govern "no ha complert en matèria de". Vila explica que "no s'ha avançat per introduir noves illes de vianants que, més enllà de la vessant ecològica ajuden a la cohesió social i donar una embranzida al comerç".Segons Joan Vila, "ciutats d'arreu del món com Copenhague o Amsterdam, o més properes com Pontevedra o Pamplona, hanper tal de perseguir el que en urbanisme s'anomena la ciutat dels quinze minuts. Manresa ha perdut molts trens a les últimes dècades per culpa de la, i l'urbanístic n'és clarament un d'ell".Vila denuncia que tampoc "no s'han fet passos decidits" per implantar la"amb possibilitat d'estacionament gratuït al seu entorn". En paral·lel, creu que "s'hauria d'estudiar un d'actuació del carrer Àngel Guimerà per fer-lo més ambiciós i sostenible".