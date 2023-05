Ramon Bacardit planteja les eleccions a Manresa com un duel entre ell i Marc Aloy

L'alcaldable de, s'ha reivindicat com "l'única opció de vot útil" per transformar la ciutat i fer-li canviar "el rumb erràtic de les darreres dècades". Bacardit considera que el vot a Junts per Manresa és alhora "un", de necessitat de "canviar laper un cercle virtuós de prosperitat i autoestima".L'alcaldable fa una crida al vot per evitar que torni el"que va governar la ciutat durant setze anys per deixar-la endeutada i amb greus errades estratègiques". També per evitar un pacte entre, "un producte delenfocat a debilitar Junts d'acord amb els republicans". O un pacte entre, "que ja sabem fins on es deuen favors entre governs". O encara més enllà, un pacte "d'" ambPer això, Bacardit assegura que Manresa només sortirà "de l'ensopiment" siperquè, segons assegura, "és l'única opció per garantir un alcalde amb visió nacional, que faci que Manresa es posi al capdavant dels reptes del país, quede Catalunya per al reequilibri definitiu del territori i perquè defensi com a ciutat insigne catalana els drets del nostre poble".L'alcaldable de Junts planteja els comicis com un: "O és alcalde Bacardit o ho és Aloy".