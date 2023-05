El Covisa Manresa rebrà dissabte el Melistar Melilla per continuar amb el somni

Una vegada dissabte passat el Covisa Manresa va fer viure al Pujolet un partit excepcional en tots els sentits remuntant al Cerdanyola , arriba aquest dissabte (18.15h) i també a casa, el primer partit de la segona eliminatòria del play offa la categoria de plata del futbol sala estatal. Aquesta encara no serà la definitiva, si els desuperen l'eliminatòria, encara els hi quedarà una tercera per aconseguir plaça aEl rival d'aquest dissabte, el, va ser líder del grup cinquè de ladurant moltes jornades. Aquesta primera posició li va prendre ela la part final de la competició. El conjunt melillenc ha sumat 61 punts, tres per sota del campió i empatat amb l', tercer classificat.El conjunt melillenc és dirigit per, que ha entrenat un gran nombre d'equips a Segona Divisió: El Ejido, Tenerife Iberia Toscal, Gran Canaria, Elche. Amb els melillencs busca recuperar la plaça a la categoria de plata.ha jugat al Pozo Murcia ial Jumilla, tots dos a la màxima categoría estatal. És un equip abundós d'experiència amb diversos jugadors que han passat en diverses etapes per la Segona Divisió.El conjunt de Borja Burgos hadurant la setmana. Té tots els jugadors a la seva disposició per afrontar el partit més difícil de la temporada.