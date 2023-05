El Baxi Manresa tanca la temporada amb un sopar de germanor

Elvolia acomiadar la temporada amb un detall a la seva gent. El club bagenc havia preparat una sèrie d'actes per a públics de totes les edats. Però aquella dita que diu que “mai no plou a gust de tothom” ha estat ben certa. La pluja, molt necessària i que passa per davant d'altres fets, va impedir que dimarts se celebrés unaque hauria permès els més petits veure de ben a prop els jugadors del Baxi Manresa. El mateix dimarts, l'entitat manresana va anunciar la suspensió d'aquest acte ateses lesPer tant, la celebració va quedar reduïda a un sopar a la, aquest dijous. Allà s'hi van trobar membres de la junta directiva, cos tècnic, jugadors, patrocinadors, representants dels mitjans de comunicació i alguns aficionats que també hi van ser convidats. Un acte senzill,i que consistia en la degustació de diversos plats que anaven sent servits de forma gradual mentre es formaven petits cercles que permetien als assistents petar la xerrada, ja fos sobre tot el què ha passat durant la temporada com altres temes d'actualitat., president del, va cloure l'acte dirigint unes paraules d'agraïment a tècnics, jugadors i directius per la tasca feta durant la temporada, als mitjans de comunicació pel seguiment que hem fet de l'equip i als aficionats pel seu suport incondicional.