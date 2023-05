Acaben les obres de millora de la façana del local veïnal de Fusteret de Súria

Les obres de millora de la façana del local veïnal dede Súria han acabat recentment, completant l'arranjament d'aquest sector del barri surienc. La realització d'aquests treballs formava part delsde l'Ajuntament, que tenen l'objectiu de finançar millores proposades per les associacions de veïns de la vila.Els treballs han permèsdel local, consolidar-nei fer el, entre d'altres. La superfície d'actuació ha estat d'uns 120 metres quadrats.Els pressupostos participatius de l'Ajuntament són gestionats per l'àrea municipal de. La proposta de millorar la façana del local social va ser plantejada per l', dins d'aquest instrument de millora dels barris de la vila.Les obres d'arranjament de la façana del local social de Fusteret han estat coordinades per l'àrea municipal d', amb un pressupost base de licitació de 22.731,40 euros, IVA inclòs.Les obres s'han portat a terme després de la millora de la vorera, efectuada per l'empresaen el marc de les actuacions complementàries del(PDU) de la mineria del Bages. Altres millores vinculades alen l'àmbit del barri de Fusteret han estat la instal·lació de nous semàfors i passos de vianants, i la millora del camí cap al centre urbà, que actualment es troba en la darrera fase de realització.