Cinc restaurants del Bages cuinaran el sopar de la Fira ViBa a la Torre Lluvià

Cinc restaurants del Bages,, elaboraran conjuntament el proper dimecres 31 de maig a lael sopar de quilòmetre zero de lescorresponent a la Primavera en el marc de la, que s'allarga entre aquest dissabte i el proper 5 de juny. El sopar és organitzat perEl sopar, que té un preu de 27 euros el cobert, és. La convocatòria és a les 8 del vespre, i elestà format per profiterola de brandada de bacallà, hummus de pèsol del ganxo; cocafreda del Serralló amb seitons i romescu, arròs de verdures de temporada, espatlles de conill amb salsa de most i duet de cremós, i pastís de formatge amb el seu gelat i reducció de vi ranci.Tot plegat estarà maridat amb vi dels cellersLadels tiquets es pot fer en aquest enllaç