Fem Manresa informa els conductors dels beneficis de la gestió directa de la zona blava

Davant l’entrada en funcionament aquest divendres de la gestió dels aparcaments de laa la ciutat en mans municipals,ha volgut recordar als conductors que des del 2005, la zona blava de Manresa ha estat en mans de l'empresa-del grup-, que, des de 2005, "s'ha embutxacat" més de 20,5 milions d'euros amb el servei.Aquest divendres, candidats i simpatitzants de Fem Manresa han repartit i posat als vehicles estacionatsals voltants dels aparcaments en zona blava de la ciutat amb el lema "+18M€ dels usuaris i +2,5M€ de l'Ajuntament = +20,5M€ a les butxaques d'EYSA".L'alcaldable de Fem Manresa,, ha recordat que “per culpa del desastrós contracte que va fer possible el nyap urbanístic de la plaça de la Reforma -del PSC, ERC i ICV i que els governs posteriors han mantingut-", l'Ajuntament de Manresa ha hagut de garantir anualment. "Així, Manresa ha acabat sent una de les, i més de 2,5 milions d'euros públics han acabat a les arques d'EYSA", ha sentenciat.La candidatura posa de manifest que tant des de laprimer, com després FemManresa, s'ha estat reclamant des de fa anys "amb la concessionària i". I que ara es fa evident un dels arguments que sempre havien donat per fer-ho: "poder, ja que a partir d’ara no serà necessari garantir el marge de benefici de l'empresa, tampoc incloure l'IVA d'un 21% ni mantenir l'augment d'un 7% vinculat a l'IPC anual".Així, afegeixen, el"passarà a ser el de fa 15 anys, i es torna a demostrar que ladels serveis públics és la millor opció per a la ciutadania, ja que permet un millor control dels serveis, la seva millora i de les condicions laborals dels treballadors; deslligant-los d'i en alguns casos garantint ingressos per destinar a millorar la vida de les persones".