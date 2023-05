ERC Manresa reclama el vot independentista: «També a les municipals hem de ser més»

La consellera de la Presidència de la Generalitat,, ha fet una crida als independentistes a votar, ja que "és important que també siguem més a lesper ser majoritaris al territori". La consellera ha afirmat que en els darrers anys Manresa ha engegat un gruix de projectes "" que la situen "a l'". Perquè tots aquests projectes es completin "cal continuar confiant amb l'alcaldei el seu equip, i votar-los diumenge".Laura Vilagrà ha volgut tancar laaquest divendres al costat de l'alcalde i candidat d'ERC, Marc Aloy, i bona part de la candidatura, inclòs, recuperat dels seus problemes de salut per a aquesta recta final. Com els darrers dies amb la visita del president del partit,, i del president del Govern,, la comitiva ha aprofitat peri saludar els veïns que els aturaven.El candidat Aloy ha reivindicat la "ingent" feina feta a la ciutat sota el seu mandat "de només 1.050 dies, dels quals" i ha demanat que la ciutadania continuï confiant en ERC per "poder tenir una" que garanteixi que els projectes engegats. "La campanya finalitza i vull fer una crida als veïns perquèi que, si pot ser, ens facin confiança per".