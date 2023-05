Impulsem Manresa proposa reduir impostos per tornar a les ordenances de 2022

Més recaptació de morosos, incívics i habitatges vells

Nous imports en les zones d'aparcament

aposta per recuperar el 2024 lesprèvies a l'últim augment del 2,5% i aplicar a partir d'aleshores un augment fraccionat entre els propers quatre exercicis per tal de restablir el 2028 les taxes que ara estan en vigor i així acompassar-ho amb el context econòmic. La candidatura ha elaborat aquesta proposta després d'escoltar els diferents actors que intervenen en la política econòmica i de desenvolupament a la ciutat.El candidat d'Impulsem,, destaca que amb aquesta revisió de les taxes "Impulsem es posa al costat de les entitats i associacions liderades per laque ja van suggerir no incrementar les darreres ordenances fiscals". A més, l'alcaldable recorda que "el govern tampoc va acceptar cap de les esmenes plantejades, d'aquí a que Impulsem vulgui liderar aquesta proposta quan entri al consistori.”Concretament, lesde cara al 2024 serien les següents: Impost del Bens Immobles (IBI); Impost sobre les construccions, instal·lacions i obres; Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana; Taxa per expedició de documents administratius; Taxa per la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa; Taxa de recollida d'escombraries; Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes, i Taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci.Per impulsar l'activitat econòmica i laper emprenedors, la candidatura proposa bonificacions perquè els propietaris ambdes de fa més de sis mesos el lloguin. En aquest sentit, s'oferirà una bonificació del 30% el primer any, un 20% el segon i un 10% el tercer.Pel que fa al sector de la, Impulsem estudiarà bonificar les taxes d'ocupació de la via pública facilitant lasempre que l'espai ho permeti amb l'objectiu de fomentar la vida social i participativa.Per altra banda, Impulsem exercirà una pressió extra en la, treballant per reduir de manera significativa els 12 milions d'euros que actualment consten en aquets capítol. A més, s'la quantia de la denúncia per actes incívics i activarem de manera instantània les anomenadesi amb elles la recaptació per aquest concepte, que ara és simbòlica o inexistent.Impulsem proposa crear una App per abonar lai que es vinculi amb els establiments comercials i negocis, de manera que puguin carregar els moneders dels seus clients a canvi de les seves compres o serveis. L'hora entindria un cost d'1,10 euros, amb els corresponents increments d'IPC anual. A banda, s'incrementaran un 50% respecte el valor actual leso per sobrepassar el temps.Pel que fa als, es revisaran les tarifes oferint 12 hores per només 4,50 euros. D'aquesta manera, es facilitarà l'i l'alliberament de les parades curtes en les zones blaves. En caps de setmana, la tarifa per 12 hores s'incrementaria fins als 6,50 euros.