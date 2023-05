El Rotary Club Manresa - Bages presenta les càmeres de vigilància forestal que ha finançat

Representants delsde la Regió Policial Central, del cos dede la Generalitat de Catalunya, delsi de les(ADF) del Bages i el Moianès han assistit aquest dimecres a la presentació de les novesque ha finançat el. L'acte ha tingut lloc a la seu de la, situada al Palau Firal de Manresa, que és des d'on es visualitzen les imatges.Es tracta de tres càmeres que estaninstal·lades ali eldei alde, tres ubicacions estratègiques des de les quals hi ha una gran visibilitat.Aquests tres punts d'observació permeten cobrir una superfície dedel sector nord-oest de la comarca del. L'objectiu és poder detectar qualsevolel més ràpid possible per, així, poder actuar amb la màxima celeritat i evitar l'expansió de les flames. La tria d'aquests punts va anar a càrrec de representants de les ADF del Bages i el Moianès i del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.Les tres noves càmeres de videovigilància estan connectades a través dei proporcionen imatges de les diferents zones en temps real. Tenen accés a aquestes imatges des del control Bages delper la prevenció d'incendis forestals de la, lesi els. Les persones que hi estiguin interessades poden visualitzar una retransmissió en diferit de les imatges a través d' aquest enllaç La inversió per part del Rotary Club de Manresa-Bages ha estat a l'entorn de 17.000 euros. L'actuació s'ha tirat endavant gràcies a l'estreta col·laboració entre el Rotary i les ADF del Bages i el Moianès. En aquest sentit, les ADF consideren aquestper a la ràpida detecció i poder actuar amb la màxima celeritat possible.