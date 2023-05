Anjo Valentí critica les propostes «de realitat virtual» dels oponents a l'acte central del PSC a Manresa

Elha celebrat aquest dijous alel primer acte central de campanya adesprés de molts comicis sense de fer-lo com a tal. L'acte, que ha comptat amb la presència de, ha aplegat unes 150 persones, inclosos alcaldables socialistes del Bages, Berguedà i Solsonès, i ha servit per encoratjar-se de cara les eleccions municipals del proper diumenge on, segons han afirmat, guanyaran a Catalunya.L'acte ha estat sobri i també d'una durada més que raonable -50 minuts-. El candidat manresà,, ha aprofitat per afirmar que ell no presentarà propostes "de" com, al seu entendre, fan la resta de candidats. Fem propostes "tocant de peus a terra i mirant a l'horitzó", ha assegurat.En el seu parlament, l'alcaldable socialista ha aprofitat per fer crítica dels altres candidats. "No poden dir que ara han trobat la manera de forçar desallotjaments enper millorar la convivència sense fer referència a la seva", ha dit dels. "No es pot criticar al govern quan quatre dels seus", en referència a. O "No és tolerable que es critiquin les", ha afirmat pensant enRespecte d'aquest últim punt, Valentí ha assegurat que "cal més dotació per fer". També en matèria d', quan ha assegurat que mirarà de "recuperar els 322 habitatges que té laa Manresa per posar-los al servei de la ciutadania". "També caldrà revertir les" i activar l'economia tot assegurant que, entre altres coses, negociarà amb els propietaris de laque ha fet fallida "per convertir-la en un hotel".Al final de l'acte, Salvador Illa ha instat els manresans "a, com ha de fer el conjunt de Catalunya". "Manresa ha de liderar la Catalunya Central i ha d'aportar", ha conclòs tot demanant "elque significa Anjo Valentí".