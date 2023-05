Althaia consolida el projecte del servei comunitari per a alumnes de secundària

Fomentar la salut i la solidaritat

El balanç de 3 anys: 16 centres escolars i 1.300 alumnes

Per tercer curs consecutiu, lai el(CRP) del Bages han impulsat un projecte deadreçat acentrat en la salut, la solidaritat, la creativitat, l'emprenedoria i la il·lusió de treballar junts per una bona causa: el projecte de millora en l'd'i fer promoció de la salut. En aquesta ocasió hi han pres part prop de 400 nois i noies de 3r i 4t d'ESO de sis, que han reflexionat i debatut sobre la relació entre ciutadania, salut i solidaritat i que han tirat endavant diferents iniciatives i accions de micromecenatge.La Sala d'actes de l'va acollir divendres l'acte de cloenda del projecte. Els alumnes van presentar les diferents iniciatives que han preparat durant el curs escolar per tal dei donar a conèixer el programa que té en marxa Althaia de millora de l'atenció a infants i joves. Entre aquestes activitats hi ha la decoració de torretes amb productes reciclats, l'organització d'una jornada esportiva, la venda de llibres de segona mà per Sant Jordi, el sorteig d'una panera solidària, i l'elaboració i venda de punts de llibre, polseres i d'altres objectes.Va ser un acte que els nois i noies van viure amb entusiasme i il·lusió en el decurs del qual van compartir les experiències vinculades a un projecte comú que han estat preparant durant mesos i que els ha permès posar en marxa, treballar en equip, conèixer els recursos de la comunitat, promoure la creativitat i l'emprenedoria i conèixer les necessitats del territori per dur a terme accions que ajudin a la societat.Van intervenir en la benvinguda de l'acte, director general d'Althaia;, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, i, regidora de Ciutat saludable de l'Ajuntament de Manresa, que van posar en valor la importància del treball conjunt de dos pilars fonamentals de la societat com són la salut i l'educació i que en aquest projecte conflueixen.Cada un dels sis centres educatius que formen part d'aquest projecte han rebut durant el curs escolar la visita d'una professional d'Althaia, que ha realitzat diferents. A més, per primera vegada, l'alumnat ha tingut l'oportunitat de fer una visita in situ a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i conèixer de primera mà les instal·lacions, la tasca que s'hi desenvolupa i els professionals que hi treballen.L'eix principal de l'aprenentatge és la relació entre. També la importància de la implicació de la ciutadania en la salut i com, amb comportaments responsables, es pot contribuir a preservar la salut de tots o a la consecució d'unsde qualitat que arribin a tothom qui ho necessiti. A més, en aquestes sessions s'ha convidat els nois i noies a reflexionar sobre valors com la coresponsabilitat, la professionalitat, el compromís, la solidaritat i la relació d'aquests aspectes amb la salut. En aquest sentit, Althaia té com a objectiu treballar lai els valors associats. Fomentar la implicació ciutadana és una forma de promoció de la salut.A partir d'aquí, cada grup classe va definir el projecte a desenvolupar juntament amb eli amb el suport d'un professional referent d'Althaia i del CRP. L'objectiu era aconseguir que els nois i noies reflexionessin de quina manera podien contribuir en el projecte de millora de l'atenció a infants i joves d'Althaia, proposant accions de difusió o bé deElsen el projecte són l'institut Llobregat (Sallent), l'institut Cardener (Sant Joan de Vilatorrada), l'institut Moianès (Moià), la Salle (Manresa), l'institut Cal Gravat (Manresa) i FEDAC Manresa (Manresa).El projecte del servei comunitari d'Althaia i el CRP, que enguany ha celebrat la, està plenament consolidat. Al llarg d'aquests tres anys, han pres part en l'experiència un total de 16 centres educatius i 1.300 alumnes.La col·laboració ha permès anar més enllà en els objectius de les diferents parts implicades i vincular el servei comunitari que fan els joves estudiants a un, per a la ciutadania i per a ells mateixos ja que en seran beneficiaris potencials. A més, hi ha el valor delde diferents centres amb un mateix objectiu.A través de les diferents iniciatives solidàries, al llarg dels tres cursos els alumnes han aconseguit recaptar una quantitat de 13.000 euros, que es destinaran a finançar l'activitat que realitzen a Althaia elsi també als nousque estrenaran pròximament els professionals dede la institució. Aquestes dues accions, en el marc del programa de mecenatge d'Althaia de millora de l'atenció d'infants i joves, volen afavorir una millor resposta emocional dels pacients pediàtrics i les seves famílies que han d'afrontar un problema de salut, afavorint el seu benestar i facilitant el seu procés curatiu.