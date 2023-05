Manresa presenta les activitats d'Estiu Jove 2023 amb propostes diverses i alternatives

Activitats a totes hores

L'ha presentat una nova edició d', un conjunt d'activitats pensades per ade la ciutat per tal que puguin gaudir d'espais de socialització i diversió durant els meso s d'estiu. Entre les propostes, n'hi ha de relacionades amb l'esport i jocs de carrer, amb la música, l'expressió de la diversitat i la ciència, entre altres. També inclou el casal d'estiuLes activitats d'aquest any s'han programat tenint en compte les que van tenir més acceptació entre el jovent l'estiu passat i aquelles sorgides delque s'ha dut a terme als instituts de Manresa a través de l'. Les activitats incloses al programa volen potenciar una tots els i les joves de la ciutat, ja que la majoria de les activitats són gratuïtes o amb un cost molt baix, fet que vol afavorir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.Entre les activitats que s'han organitzat en horari nocturn cal destacar lade Manresa, el segona la plaça Europa, unaa l'Anònima, unsobre una missió espacial, iper diversos carrers i places de la ciutat. De dia, les propostes passen per l'esport amb una la pista, amb partits dea la plaça Major i amb sessions deal Congost, així com per tallers de cuina, de tatuatges, d'autodefensa, art, meteorologia i cuina, entre altres. També hi haurà espai per a l'amb la pintada d'una l'Espai Jove Joan Amades i dels bancs de la plaça Icària.Aquesta nova edició de l'Estiu Jove inclou l'obertura del. Estarà obert durant tot el mes d'agost, de dilluns a divendres, de 17 a 20:30 h, i s'hi podran realitzar diverses activitats com ping-pong, jocs de taula i excursions, entre altres activitats. Al mateix temps actuarà com aen els mesos de calor.Per la seva banda, també es posarà en marxa el Casal d'estiu Òrbita Jove, que té previstossetmanals, el primer dels quals començarà el 26 de juny. Algunes de les activitats programades són excursions a parcs aquàtics i d'aventura, geolocalitzacions, vòlei platja, piscina, tallers artístics, jocs de taula i assemblees per proposar activitats. Les inscripcions es poden fer al web de ManresaJove.Algunes de les activitats, però, començaran al mes de juny. És el cas de l'on hi haurà una exposició de l'artistaanomenada 3 dones i lo cigronet, on l'artista dona la seva visió de diferents referents femenins. A més, durant el torneig de vòlei a la plaça Major, s'exposaran tots els treballs que han participat enguany al concurs de cartells d'Estiu Jove 2023, que aquest any ha comptat amb una elevada participació.També des de finals de juny i fins a finals de juliol, lesi dels centres cívics de Manresa obriran portes cada matí de dilluns a divendres per als infants i joves, des de 6è de primària fins a 4t d'ESO, per poder estudiar. Aquests espais oberts i d'accés lliure comptaran amb una persona de monitoratge.Totes lesde les activitats de l'Estiu Jove 2023 estaran disponibles a partir del 5 de juny al web de Manresa Jove , a excepció del torneig de futbol que ja estan actives.Per a, es pot contactar amb l'Oficina Jove del Bages – Espai Jove Joan Amades al correu bages@oficinajove.cat , trucant al 93 877 13 60 o per WhatsApp al 676 66 41 42.L'és dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h, i de dilluns a divendres de 16 a 19 h. A partir del 22 de juny, comença l'horari d'estiu, i l'oficina obrirà de dilluns a divendres de 9 a 14 h.