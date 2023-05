El PSC recrimina a Impulsem que usi els treballadors socials de «munició de campanya»

Reforçar l'àrea social

L'alcaldable del, ha recriminat al candidat d', que acusi elsde l'Ajuntament de Manresa de "derivar la gent a" per un simple "interès". Per a Valentí són unes acusacions "" que, "afecten l'honorabilitat" del conjunt del personal municipal.El candidat adverteix que els treballadors municipals "no han de serper part de cap polític". A més afegeix que "acusar un servidor públic sense identificar, d'un fet que pot ser constitutiu de delicte penal, és traspassar una línia que ningú, i menys un polític, i encara menys algú, pot fer sense cap prova".Valentí assegura que "des del PSCla feina que fan els servidors públics del nostre l'Ajuntament", els quals han de treballar "en ocasions amb". "Especialment -continua- els que es troben a l'àrea de, que fan una intensa i exigent per gestionar les cada vegada més demandes en polítiques públiques socials que molts manresans necessiten pel seu dia a dia".El PSC ha aprofitat l'ocasió per comprometre's a "reforçar tot el que sigui referent a les polítiques públiques que fan front a lescada vegada més presents a la nostra ciutat". Per això, hi dedicarà "els màxims esforços per donar suport a les persones amb, i a col·lectius objecte de tota classe de". Al mateix temps, el PSC incideix en afirmar que "hem deen la concessió d'ajuts, i un, que tingui en compte la seva inserció en la societat i en el mercat de treball, o la solució del problema de l'habitatge".Per aquest motiu, el PSC es compromet a dotar "d'unai recursos humans els Drets Socials municipals, revisant i actualitzant els acords i els convenis de col·laboració amb lessocial per garantir l'accés als drets i prestacions socials".També assegura que avançarà "cap a l'i la, per evitar que persones sol·licitants hagin d'aportar informació que l'administració pot obtenir per altres canals, millorant la coordinació entre els diferents serveis públics vinculats a les prestacions socials. Per fer-ho, obriran una ", per acreditar les condicions econòmiques personals que donen accés a tots els ajuts que preveuen els serveis municipals".