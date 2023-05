Els jugadors del Baxi Manresa mostren una pancarta a favor del català abans del partit contra el Gran Canaria

Aportació de veus i textos a través del Parla'm

Dimecres al vespre, en l'últim partit de la temporada del Baxi Manresa, que va jugar contra el Gran Canaria (105-75) va recollir dues-centes signatures al Nou Congost, a favor de la campanya L'esport treu la llengua, per potenciar l'en ela casa nostra. Durant l'escalfament previ al matx, que va enfrontar l'equip manresà contra el Gran Canaria, els jugadors del Baxi Manresa van aguantar la pancarta que certificava l'adhesió del club a la campanya, amb el lema El nostre club comparteix el català.A més a més, amb un pavelló ple, a la mitja part es vaque afirma que "el català ens uneix en la nostra diversitat, ens fa equip, ens fa més forts i ens situa amb veu pròpia al món; des del món de l'esport hem de ser referents davant la societat i especialment davant les noves generacions. Per això, ens comprometem a activar-nos i col·laborar per augmentar l'ús del català als nostres equips".Enguany, per la, Òmnium va presentar també la campanya, per aconseguir que les tecnologies del món 4.0 es comuniquin amb l'usuari en català. Aquesta campanya té l'objectiu de recollirque ajudin a generar models de llengua per fer possible l'opció català en les noves tecnologies.L', del carrer Sobrerroca, 38, de Manresa, disposa de tota la informació del Parla'm per a aquelles persones que hi vulguin participar d'alguna manera. S'hi poden aportar veus, textos, i també signatures digitalment per reclamar queparlin en català. A l'Espai Òmnium s'ajudarà a les persones que estiguin interessades a aportar veus o textos a la campanya. També es poden fer aquestes aportacions directament a través de la pàgina web de la campanya, parlam.omnium.cat Òmnium Bages-Moianès també fa una crida a mitjans de comunicació, editorials, escriptors, streamers, universitats, i particulars, entre d'altres, a fer grans aportacions de veus i textos, també a través del Parla'm. Un material que Òmnium compartirà amb el(col·laboradors de l'Aina), que els utilitzarà per entrenar reconeixedors i sintetitzadors de la parla, i per crear models de llenguatge en català.