Alternativa per Sant Joan tancarà la campanya aquest divendres al Parc Llobet

Nova pista poliesportiva, pistes de pàdel, volei platja, rocòdrom i zona de cal·listènia

posarà punt final a la campanya electoral per a les eleccions municipals aquest divendres. L'alcalde i candidat,, i els regidors, intervindran durant l'acte per explicar les línies mestre del programa electoral i repassar l'obra de govern durant el període 2019-2023., amb molts moments bons i altres de molt dolents. Vull tornar a sortir com a alcalde per poder finalitzar alguns projectes que han quedat pendents i, si tenim un període de quatre anys amb una bona salut social i econòmica, podrem fer-los tots", ha afirmat Jordi Solernou.Des d'Alternativa per Sant Joan es proposa finalitzar les obres d'urbanització de la, seguint el criteri de les obres del carrer Major, així com acabar d'urbanitzar eli fer la fase 3 de la zona d'També es volen dur a terme diverses actuacions per fer un Sant Joan de Vilatorrada més sostenible i cuidar el medi ambient, com la instal·lació d'unacompartida per les escoles Joncadella i Collbaix, adequar a les escoles i al poblei espais amb ombra; i continuar amb la instal·lació defotovoltaiques a les cobertes dels edificis municipals, "tal com ja hem començat a fer aquesta legislatura, posant-les a les cobertes de la residència i de l'Escola Bressol Municipal El Xiulet", explica l'alcalde."Volem fer de laun espai on es puguin practicar una gran varietat d'esports en bones condicions", afirma Solernou. És per això que Alternativa per Sant Joan proposa la construcción d'una nova, així com reparar el terra deli la creació d'un, una zona dei pistes dei dePel que fa a les polítiques socials, Alternativa per Sant Joan aposta per la creació d'una novai l'estudi de la viabilitat i ubicació d'una novaal poble. "D'aquí a uns anys, l'actual equipament no podrà encabir als santjoanencs que tenen tot el seu dret a continuar vivint en el seu poble en les millors condicions possibles per a ells i els seus familiars", explica l'alcalde.Durant l'acte hi haurà música en directe amb les millors versions a càrrec d'i l'actuació de. En finalitzar l'acte se servirà coca, "montaditos" i xocolata.