Manresa ultima els detalls de la Fira de l'Ascensió que començarà divendres

Cultura popular a la plaça Major i a la plana de l'Om

Aquest divendres comença a Manresa la, una cita de tres dies per potenciar el comerç local, donar espai a les parades d'artesania i viure la cultura popular amb ballada de sardanes, d'esbarts dansaires i castellers. Elde, que obrirà diumenge, sortejarà 6.000 euros entre els clients i oferirà promocions especials.La Fira de l'Ascensió se celebrarà en diversos espais del centre de la ciutat. Lai els'ompliran d'una cinquantena de parades d'artesania alimentària i també de joieria, roba i complements, entre altres. Pel que fa la zona de Crist Rei, es convertirà diumenge en l'espai, una zona singular, exclusiva i reservada pels comerços associats a la UBIC que vulguin exposar els seus productes. També diumenge, els comerços de la ciutat podran obrir i aprofitaran la jornada per fer promocions especials i sortejar 6000 € entre els seus clients.La plaça Major i la Plana de l'Om concentraran l'activitat cultural de la fira. El dissabte a les 7 de la tarda, hi haurà Sardanes a Broadway a la plaça Major, que inclourà una actuació de dansa jazz musical a càrrec d'. El diumenge, en el mateix emplaçament, tindrà lloc, tant al matí com a la tarda, la. A les 12 del migdia, també hi haurà les actuacions dels esbarts, l'i l'amfitrió, l'. A les 17.30 h, el Grup Dansa Cor de Catalunya actuarà ambde Barcelona i l'de Monistrol de Montserrat.El diumenge a les 12 del migdia a la plana de l'Om, elscelebraran la seva diada castellera de maig, amb la participació delsi elsTot i que no hi haurà afectacions de trànsit al centre de la ciutat, s'hi facilitarà l'accés ambamb el preu del bitllet senzill a 1 euro durant els tres dies de fira.La Fira de l'Ascensió està organitzada per laamb el suport de l'Ajuntament de Manresa i amb la col·laboració de diverses entitats i associacions de la ciutat.