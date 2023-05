La Residència de la Sagrada Família celebra 35 anys inaugurant la reforma del pati i jardí de la torre

Ladecelebrarà dissabte, a partir de 2/4 de 12 del migdia, 35 anys de servei amb la inauguració la, que es va obrir ara fa trenta anys, el juny de 1993.Les obres han consistit eni aconseguir unaper als usuaris: tenia d'un, amb gespa entre llambordes,per als actuals usuaris de la residència, que arriben amb moltes més limitacions en la seva mobilitat.L'espai de residència a la torre es va inaugurar el juny de 1993 avalada per un projecte que la feia singular: havia de ser un, per donar un respir a les famílies amb avis, per una convalescència, per unes vacances... La torre va morir d'èxit immediatament, tant que les seves places amb voluntat temporal. Com encara passa actualment, a Manresa hiLa torre ara ha estat, i aquest dissabte, la direcció, el personal i els usuaris volen compartir-ho amb el veïnat que els vulgui acompanyar. Celebraran un espai renovat, recuperat i millorat per continuar donant servei a totes les, i encara més, per fer una mica més senzilla la tasca de totes aquellesde la gent gran, massa sovint invisibilitzades i sistemàticament precaritzades.