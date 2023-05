La màgia tornarà dissabte al Teatre Conservatori amb la Gran Gala de Màgia

Queden molt poques entrades per assistir a la, l'espectacle que acollirà aquest dissabte, 27 de maig a les 8 del vespre, elde Manresa, una gala màgica, organitzada des de l', que omplirà el teatre de sorpreses i il·lusions que mantindran el públic amb la boca oberta i enganxats a la butaca.La Gran Gala de Màgia estarà presentada pel manresài comptarà amb diversos mags procedents de la Catalunya Central. Hi participaran el manresà, el santjoanenc, el duet santvicentí(Gerard Revuelta i Arnau Perramon) i l'artesencSerà un espectacle ple de misteri i fantasia pensaten què els millors mags de casa nostra interpretaran alguns dels seus números més espectaculars.Lesper assistir a la Gran Gala de Màgia tenen un preu de 10 euros (6 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet