Gestionar les urbanitzacions envoltades de bosc: un «maldecap» per ajuntaments petits

El Bruc ha fet els "deures" en matèria de gestió forestal

Flexibilitzar les condicions per recepcionar les urbanitzacions i taxes ciutadanes

La urbanització, situada al, té onze quilòmetres de carrers, cases a mig fer i molts solars abandonats. L'any 2022 un gran incendi va entrar a la urbanització, va obligar a desallotjar 300 persones i va calcinar una trentena de cases . Un precedent que, degut al canvi climàtic, cada cop pot ser més freqüent. De fet, lessón un maldecap per als ajuntaments de municipis petits i amb pressupostos reduïts. També és el cas del(Anoia), que té una extensió de 47 quilòmetres quadrats -97% de terreny rústic- i tres urbanitzacions, dues de les quals. Els alcaldables dels dos municipis reclamen "més complicitat" de les administracions superiors.A Catalunya hi ha gairebé 1.500 urbanitzacions repartides per tot el territori. Moltes d'aquestes es van construiri, des d'aleshores, arrosseguen. Només la meitat d'aquest miler i mig d'urbanitzacions han aconseguit adequar-se a les, asfaltat de carrers o canalització d'aigua i, per tant, els ajuntaments les han pogut recepcionar i. A més, moltes es troben en zones, un fet que suposa un perill davant d'un possible incendi forestal.Precisament això és el que va passar l'estiu de 2022, quan un foc va cremar 1.750 hectàrees del Pont de Vilomara i Rocafort. Les flames van arribar fins a la urbanització River Park i van obligar a desallotjar 300 persones i van calcinar totalment una trentena de cases. Es tracta d'una urbanització amb onze quilòmetres de carrers, cases abandonades i a mig fer per la, d'altres d'i molts solars sense construir i en mans de. Tot plegat, un còctel complicat de gestionar per a un poble de poc menys de 4.000 habitants, amb 28 km2 d'extensió, i tres urbanitzacions més, a banda dels dos nuclis.L'actual alcalde i candidat del, relata que aquest mandat -el seu primer- ha estat marcat per la Covid-19 i uns incendis forestals que van situar el Pont de Vilomara i Rocafort ena mitjans de juliol de l'any passat. Pels socialistes, la gestió de les urbanitzacions és "una prioritat", però Campàs admet que sense laés molt difícil. "La seva implicació és imprescindible", assegura. "És molt complicat tenint en compte la capacitat dels ajuntaments: no comptem amb el recolzament d'altres administracions. Tenim manca de recursos econòmics i manca de recursos humans per fer-hi front", subratlla.Campàs situa lai lacom a prioritat. Assegura que en aquests moments el consistori està fent unque hi ha a la urbanització per comprovar de qui és la titularitat i obligar-los a fer la franja de seguretat. Tot i això, admet que, en cas que l'Ajuntament hagi d'actuar de, hi ha finques que són "incobrables" i això suposa unaper al municipi. Per tot plegat, insisteix en la necessària implicació de totes les administracions. En aquest sentit, l'actual alcalde denuncia que l'any 2009 es va aprovar lai que es tracta d'una llei sense cap mena de dotació per als ajuntaments.és la candidata d', el principal grup a l'oposició. Es presenta per primer cop a l'alcaldia i ho fa conscient que la gestió de les urbanitzacions ha de ser. Com el seu rival, considera que les franges de seguretat són imprescindibles i assegura que, des d'ERC, es buscaran totes les fórmules,, perquè lapugui fer-les. Oliva, però, admet que en aquestes urbanitzacions encara hi ha molt camí per córrer i. En aquest sentit, subratlla que cal apostar per la millora de la. "Ara no hi ha cap senyalització viària de cap tipus i és un perill", subratlla, i també aposta per millorar el civisme i garantir que els veïns se sentin segurs.L'any 1986, un incendi va cremar més de 7.000 hectàrees de bosc al massís de. El Bruc, als peus de la muntanya, va ser un dels municipis més afectats. Des de llavors, el poble, de 47 quilòmetres quadrats i amb un 97% de sòl rústic, envoltat de, és conscient que està exposat al foc i, per això, ha treballat per protegir-se. Les tres urbanitzacions del poble tenen franja de protecció i també el nucli. A més, a banda de les franges, hi ha un tancat de 180 hectàrees on hi pastura un. Es tracta d'una zona estratègica per alsLa candidata d'Impulsem el Bruc (ERC),, recorda que bona part del terme municipal del Bruc es troba dins deli això els obliga a tenir una "especial cura". "Montserrat no s'entén sense el Bruc i el Bruc sense Montserrat", explica Chiachio, que diu que tant els veïns com els visitants són molt conscients d'aquesta responsabilitat. Amb tot, la candidata creu que cal fer molta feina de "" en un moment en què, fins i tot, s'ha hagut d'activar el Pla Alfa en ple hivern. Chiachio diu que una de les seves prioritats ési, per això, treballaran per mantenir netes les franges de seguretat i també perquè "tota la xarxa de camins estigui a punt per si hi ha una emergència".De la seva banda, el candidat de Junts al Bruc,, lamenta les dificultats que tenen els ajuntaments per poder recepcionar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Considera que al Bruc caldria fer unperquè els veïns "tinguin un indicador de quant els tocaria pagar" i també perquè l'Ajuntament pugui buscar subvencions o fer d'intermediari amb. "No volem que ningú hagi de marxar per problemes econòmics", diu. A més, considera que caldria que hi hagués una "flexibilització" de les condicions per recepcionar les urbanitzacions perquè "fins ara s'ha estat molt estricte". "Si hi ha una, segurament s'abaixaran els costos. Per exemple, potser no cal fer voreres i es pot fer una. O amb les noves tecnologies potser no cal fer servir cablejat", exposa el candidat.L'actual alcaldessa del municipi,(Impulsem el Bruc), que ja no es torna a presentar, posa sobre la taula una mesura que suposaria una. Creu que els municipis com el Bruc, que tenen urbanitzacions integrades a dins de la natura, haurien d'que cobreixi el servei de protecció de la propietat privada en entorns de bosc. Ortuño diu que podria ser una taxa anual "no molt alta" que "garantís el finançament delde les franges de seguretat i això ens permetria tenir-les sempre en les millors condicions possibles".