L'ultranacionalisme espanyol que s'amaga rere Santpedor És Un Altre Món

Santpedor es un altre Món pic.twitter.com/ec0a56ThVK — Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) May 18, 2023

El santpedorenc, coordinador de l'entitat d'extrema dretaa la Catalunya Central i veí, per tant, del seu fundador,, és el secretari del partit(SEAM), segons consta en el registre de partits del. SEAM es presenta a les eleccions municipals del poble bagenc amb una llista que inclou diversos militants i fins i tot regidors i exregidors dela l'Ajuntament.El president de la formació, segons el mateix registre, és l'empresari, també exregidor al consistori pel PSC i un dels principals caps visibles en la defensa de laa Santpedor.El coordinador a la Catalunya Central de Societat Civil Catalana, i secretari del partit, va conduir la presentació pública que es va fer del cap de llista que presenten a les eleccions,, el passat 17 de març, a la plaça de la Font, on van brindar amb cava i pernil. Inicialment, SEAM va publicar a les xarxes els, en què Toni García-Pérez cobrava molt protagonisme,Toni García-Pérez, alhora, és militant molt actiu del partit, una formació que malgrat que es presenta com a progressista, té un fort component. Malgrat que García-Pérez és poc proactiu a les xarxes, acostuma a donar cobertura a través de Twitter a missatges dei de perfilA mesura que s'han acostat les eleccions, SEAM ha volgut dissimular la presència de García-Pérez a la seva estructura -de fet, no va ni a la llista-, peròPer acabar-ho d'arrodonir, Josep Ramon Bosch, que entre els seus mèrits té haver publicat i fins i tot posat veus a vídeos d'enaltiment del feixisme espanyol i el nazisme europeu a Youtube quan era president de Societat Civil Catalana , fa campanya, no gens dissimulada a les xarxes.