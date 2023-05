Lorena Medina i Laia Font inicien aquest dijous la seva participació a la Copa del Món de Varna

Dues de les tres gimnastes que la selecció espanyola ha desplaçat a laque es disputa asón del club manresàes troben des de dilluns a Bulgària amb el seu entrenador, per disputar el campionat. La tercera gimnasta convocada és la balearEl Palau d'Esporta de Varna és l'escenari on, des d'aquest dijous, es disputa la Copa del Món amb la participació de, amb un màxim de dos representants per selecció a cada aparell.Elscelebrats aquest dimecres han transmès bones sensacions a les gimnastes del club manresà. Lorena Medina torna a la competició internacional després de patir una lesió en el mundial de. Fa quinze dies va competir a la fase de lade Gironella i aquest dijous torna al circuit internacional. Competirà a lad'equilibris i al, on el setembre passat va aconseguir ser finalista a laLaia Font ho farà a lesper anar refermant el seu nou exercici, i al, que és una de les seves especialitats, en què va ser finalista a la recentAquest dijous a la 1 del migdia es disputarà lade salt i paral·leles, divendres, el de barra i terra, dissabte, la final de salt i paral·leles, i diumenge es disputarà la final de barra i terra.L'objectiu de les gimnastes de l'Egiba és entrar en alguna final, fet possible ja que totes dues porten una evolució correcta per aconseguir-ho, amb exercicis competitius a nivell mundial.