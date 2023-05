Pedro Martínez: «Soc a casa i tinc contracte. El més normal seria continuar»

Jaka Lakovic es mostra descontent amb el seu equip

, tècnic del, no ha aclarit el seu futur al club. Era la pregunta més esperada de la darrerade la temporada i el tècnic s'ha limitat a recordar que. L'entrenador de l'equip manresà ha repetit que es troba molt a gust ali per aquest motiu hi porta tants anys. Però de cara al futur només ha comentat que "soc a casa i tinc contracte. El més normal seria continuar".El Baxi Manresa ha tancat la segona volta ambi ha quedat en sisè lloc de la segona part de la competició. Però les temporades s'han de valorar en el seu total i s'ha de recordar que la primera fase de campionat va ser. Els bagencs van canviar la dinàmica al mes de febrer quan van estari van poder fer una pretemporada per ajustar totes les peces. Martínez no ha estat mai massa amant de valoracions individuals en un joc d'equip. Però ha consideratcom el jugador que "ha canviat l'equip". El nord-americà s'ha compenetrat molt bé ambha estat un dels jugadors destacats d' una victòria contra el Gran Canaria que ni el mateix Martínez podia imaginar que seria tan àmplia. Martínez ha destacat de Badio "la seva predisposició des del primer dia. I hem politdurant la temporada". El partit del senegalès ha estat "extraordinari".L'entrenador foraster,, ha acudit a la sala de premsa abatut. L'entrenador eslovè ha donat per sentenciat el partit al final del primer quart gràcies a lesd'un Baxi Manresa a qui ha felicitat per la seva victòria. Lakovic estava molt decebut amb la seva tasca i l'actuació dels seus jugadors. "", ha comentat.L'eliminatòria que enfrontarà el Gran Canaria contra ella veu Lakovic "molt difícil. I més amb la mentalitat d'avui".