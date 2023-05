Bacardit vol portar estudiants universitaris a viure al Centre Històric de Manresa

Pla de xoc per rehabilitar el Centre Històric

El candidat a l'alcaldia deper, vol portar elsde la ciutat a viure al. "Hem de revitalitzar i rejovenir el Centre Històric. Vull portar la universitat també al bell mig del Barri Antic, vull que gent jove hi vingui a viure", ha assegurat. "Si som capaços de fer això es generarà una onada de transformació al barri que multiplica".La recuperació del Barri Antic ha de comptar amb l'alhora, "no ho pot fer tot l'Ajuntament, ni per recursos econòmics ni per humans" argumenta Bacardit, i portar, com ara estudiants universitaris, "és un element de transformació que activa la: més activitat, més comerç, més rehabilitació d'habitatges".Bacardit es proposa seure i estudiar amb lala implantació d'algun equipament universitari al bell mig del Barri Antic com ara la ubicació d'algun grau que es prevegi de nova creació en el futur. A més, Bacardit es mostra determinat en promoure la vinguda d'estudiants "amb unaal cor del barri, a l'ala sud de l'perquè els joves tinguin un espai assequible on viure en el mateix veïnat", recalca.L'alcaldable també ha mostrat la voluntat de traslladar l'al centre de la ciutat, "hem d'activar els edificis buits que tenim al Centre Històric, per la qual cosa sol·licitarem a la Generalitat reubicar l'EOI al centre del Barri Antic, en algun dels edificis que ara no tenen cap ús. En aquest sentit, farem un pla d'activació delsdel Centre Històric per tal de recuperar-los amb usos viables com el de l'EOI i es proposarà als propietaris d'la seva activació per a la revitalització urbana (Casa Llissach, Antiga Cambra Comerç, Convent de les Caputxines, Ateneu de les Piques, etc...)"."Al Centre Històric li cal, més claror, per fer-lo més habitable i visitable. El barri ha de recuperar l'autoestima i la confiança, ha de fer goig i ha de lluir. Si perdem el centre de la ciutat perdrem el nord", ha destacat Bacardit.Per això, Bacardit ha marcat com una de les peces clau del canvi a la ciutat la regeneració urgent del Centre Històric de Manresa. "Aprovarem el P".Així, el programa candidat, a més de la proposta de portar la universitat al centre de la ciutat, també aporta múltiples accions d'àmbit sectorial per el Barri Antic: "dotarem laamb equip tècnic propi especialitzat, amb capacitat executiva, i amb atribucions per atorgar llicències i impulsar la regeneració urbana dins de l'àmbit i recuperaremcom una agència de desenvolupament urbà".