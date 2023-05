El PSC de Castellgalí presenta un programa amb una cinquantena de propostes

La construcció d'unaper escalfar de forma verda els equipaments municipals, unaper subministrar energia a tot el municipi i unaper millorar la qualitat de l'aigua de boca, són tres de la cinquantena de propostes que eldeproposa en el seu programa electoral per al 28-M, un projecte que torna a encapçalar l'alcalde, a qui acompanyen moltes cares noves en les primeres posicions de la llista."Prometem passió, sentiment i compromís, com diu el nostre eslògan de campanya", diu Gimeno, que opta al seu setè mandat amb "energies renovades”. Gimeno aposta per un programa "" i "carregat d'il·lusió". Per exemple, es vol ampliar el servei de, augmentar eli executar l'ampliació de l', mentre que es continuen potenciant lesi es manté una política d'"ajustada a la realitat de les famílies". També contempla la reurbanització dels carrers del, asfaltar el pàrquing de l'escola i l'ampliació del de Santa Margarida, entre d'altres actuacions."Fa quatre anys teníem davant el repte de convertir en realitat unambiciós. Avui, podem dir que l'hem complert gairebé tot i que Castellgalí és cada vegada un, més dinàmic i actiu", remarca Gimeno, que també defensa la capacitat mostrada a l'hora de "gestionar els recursos públics i d'obtenir subvencions".L'alcalde ha recordat que en aquest mandat que es tanca, s'ha construït un nou accés al, s'ha obert un, s'ha urbanitzat el sector de, s'ha lligat l'arribada al municipi d'un, "s'han dut a terme polítiques verdes i de transformació ecològica i s'ha vetllat per la seguretat".Com a número dos de Cristòfol Gimeno, a la llista del PSC de Castellgalí repeteixi s'hi sumen noves incorporacions com les de(al 3r lloc),(4),(5),(6),(7) i(11).