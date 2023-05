Montserrat Butxaca presentarà a la Papasseit, «Presagis», Premi Mallorca de Poesia

La poetessa de Puig-reigpresentarà aquest dijous a ladeel recull Presagis, amb el que va guanyar el. L'autora dialogarà amben un acte que començarà a les 7 de la tardaLa conversa versarà sobre com el, la capacitat visionària i l'art tenen la capacitat de tractar qüestions humanes fonamentals com l'existència, la mort i l'espiritualitat a través de l'–l'escriptura i la paraula, en aquest cas– qüestions centrals d'aquest poemari. La capacitat d'obertura present en aquesta poesia invitarà als assistents a ser-ne partícips al llarg de la lectura, anàlisi i debat que es durà a terme.Montserrat Butxaca (Puig-reig, 1962) és una poeta amb deu poemaris publicats, per citar-ne alguns: Dunes de safrà, Versos de sal, Angle de deriva, La casa de la vida, Jardins d'hivern o Amfíbia. També ha participat en publicacions col·lectives i alguns dels seus poemes han estat musicats pero Teresa Borràs.Ha obtingut nombrososcom: Pare Colom, Ramon Comas i Maduell, Bernat Vidal i Tomàs, Jordi Pàmias, Jacint Verdaguer, Betúlia (Memorial Carme Guasch) i aquest darrer Premi Mallorca de Creació Literària.Presagis, el seu darrer poemari, va ser guardonat amb el Premi Mallorca de2022, en la modalitat de poesia. El jurat en va valorar especialment "el joc de construcció de les paraules i la bona elaboració de les imatges".Com descriual pròleg: "Per a tots aquells i aquelles que coneixeu l'obra de la Montserrat Butxaca, aquesta col·lecció us permetrà endinsar-vos més profundament no només en la seva evolució artística sinó també la dona darrere la creadora, ja que aquest és un dels seus volums més personals. Per als que teniu el privilegi de descobrir-la per primera vegada, cal advertir-vos que esteu a punt d'aventurar-vos en un món de pura passió, força i duresa però també d'una gran bellesa, d'una profunda humanitat (i veritat) amagada en uns versos sovint ferotges".L'acte, emmarcat en el cicle de, tindrà lloc a la Llibreria Papasseit (Carrer Barcelona, 25. Manresa), el dijous 25 de maig a les 7 del vespre. Serà, com sempre d'entrada gratuïta i oberta a tothom.