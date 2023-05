El TSJC declara nul l'acomiadament d'una treballadora de la Residència Cal Jorba de Santpedor

El(TSJC) ha declarat la, comunicat per l'empresaa una treballadora de ladeel dia 15 de novembre del 2019, l'ha condemnat a readmetre-la a la plantilla i a pagar-li, a més d'una indemnització addicional de 6.251 euros i 600 euros més en concepte de costes derivades del procediment judicial.Així, ha sigut estimat el recurs que ha presentat la treballadora amb el suport d', revocant parcialment la sentència delque en el seu moment ja va declarar l'acomiadament com a improcedent, afegint que la contractació de la treballadora havia sigut realitzada en frau de llei. Ara, el TSJC estima totalment lai declara a l'existència de vulneració dels seusja que l'acomiadament va atemptar contra el dret de la treballadora a la, discriminant-la després d'haver liderat i comunicat a l'empresa la constitució de la secció sindical d'Acció Sindical Bages.Des del sindicat celebren que, finalment, s'hagi reconegut la nul·litat de l'acomiadament de la seva afiliada, qui va encapçalar l'organització sindical de les treballadores dins la Residència Cal Jorba de Santpedor. El sindicat posa de manifest que "amb aquest cas, com amb tants d'altres, es torna a demostrar que lesde les treballadores als seus centres de treball".