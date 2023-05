Sor Lucía Caram es reuneix amb el papa Francesc per explicar‑li els projectes que impulsa a Ucraïna

La monja manresanas'ha reunit aquest dimarts amb elal Vaticà per explicar-li les iniciatives que lade Manresa impulsa per ajudar a combatre els efectes de la guerra en el conflicte entre. Caram ha aprofitat la trobada per visibilitzar laper finançar l'enviament d'a Ucraïna. Segons ha explicat atot just sortint del, el papa Francesc "pateix molt per aquesta situació" i "li agradaria poder anar amb nosaltres a ajudar a Ucraïna".El president de la Fundació,, es troba ara mateix aamb tècnics de les entitats que impulsen la iniciativa visitant la planta on es fabriquen els hospitals de campanya que envien després a Ucraïna, segons ha explicat la mateixa monja. El projecte dels hospitals de campanya està impulsat també per l'associaciói pelsLa visita que Sor Lucía Caram ha fet aquest dimarts al Vaticà ha estat per visibilitzar una campanya deper construir hospitals de campanya a Ucraïna, un projecte impulsat per les tres entitats. La monja ha denunciat que l'ha "baixat un 80%", de manera que la situació "és ara pitjor que al principi, quan es va viure una onada de"."No hi ha antibiòtics, falten medicaments per a la diabetis, i estem tramitat corredors humanitaris per alsperquè ho tenen tractaments", ha explicat Caram, que ha assegurat que "en elsupliquen perquè arribin els hospitals de campanya per evitar la mort de les persones que resulten". "És unabuscar-los i aconseguir-los per minimitzar morts", ha sentenciat.