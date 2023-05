Compromís impulsarà plans de revitalització dels barris de Sant Joan de Vilatorrada

inclou com a prioritat en el programa electoral l'impuls de plans integrals deque permetin dotar i dinamitzar locals socials, habilitar nous espais verds per al gaudi, fer-los més accessibles, rehabilitar habitatges i incentivar l'obertura de nova activitat comercial. "Volem uns barris amb vida, més amables i agradables", ha afirmat l'alcaldableLa proposta s'ha presentat coincidint amb l'acte de la candidatura al, en el que malgrat viure-hi prop de 2.000 persones no disposa de local social ni parc de qualitat. Per aquest motiu la trobada veïnal, a la que hi han assistit una cinquantena de persones s'ha hagut de realitzar en un antic i conegut bar del barri. Per a Compromís amb Sant Joan "si realment volem millorar la vida dels veïns i veïnes, hem de pensar el poble ambper ser conscient que tenen característiques i necessitats diferents". Destaquen el cas delsi Costa Rodona, amb una població cada vegada més envellida, amb forts desnivells per accedir-hi, habitatges antics, pràcticament sense activitat comercial ni espais per fer vida social."No només hi volem fer petits arranjaments del què ja existeix, necessitem, en molts àmbits que realment millorin la vida de tots els veïns i veïnes". Per aquest motiu els plans incorporaran entre d'altres mesures com rampes o ascensor per resoldre les escales delo les escales amb elsobretot pensat per les persones grans; la dinamització deli un nou local social al sector Costa Rodona; ajudes per a la rehabilitació energètica d'habitatges, la promoció de comunitats energètiques per generar estalvi als veïns; incentius per posar ahabitatges actualment buits o ajudes per a l'obertura de noves activitats comercials i econòmiques. Es comprometen també a crear la figura de, per tenir referents i interlocutors directes, que pensin especialment en les necessitats d'aquests sectors.En aquest sentit, Compromís destaca que la novaaprovada el passat desembre és una oportunitat d'or per poder obtenir finançament i fer realitat totes aquestes mesures. Remarquen que "venim d'un govern d'que had'obtenir recursos provinents de fons europeus como de l'Estat. Nosaltres som la garantia de no deixar perdre més oportunitats". Així mateix es comprometen a impulsar amb urgència aquelles mesures que no necessiten de grans inversions com els nous espais socials.Compromís destaca també que aquesta és una de les principals necessitats detectades i debatudes en tot el cicle de trobadesen les que hi van assistir un centenar llarg de persones. Es varen celebrar durant el mes de març i es van centrar a debatre sobre com construir un poble més amable i agradable, amb uns serveis públics forts. Una d'elles plantejada en exclusiva per escoltar la gent jove del poble.