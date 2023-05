ERC Manresa aposta per integrar en xarxa única el bus urbà, l'interurbà i el futur metro comarcal

Potenciar la xarxa de carrils bici

ha presentat aquest dimarts els eixos estratègics en matèria deper al proper mandat, que entén com "un dels pilars bàsics" per reforçar l'activitat i la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen a la ciutat. Ho ha fet amb el suport del president de la Generalitat de Catalunya,, a la plaça Espanya, l'espai on hi haurà la futura estació soterrada dea Manresa.Esquerra ha volgut posar en valor la inversió de 40 milions d'euros que el Govern de la Generalitat ha anunciat per fer possible elde FGC al seu pas per. Una obra que suposarà "un abans i un després" en lade la ciutat amb "nous itineraris a peu, més espai públic i millora del trànsit". El partit ha reivindicat l'aposta decidida al capdavant de l'Ajuntament per fomentar l'ús deli recorda que aquest últim any s'ha assolit la xifra rècord de 2,3 milions de persones usuàries al, potenciant els abonaments per a joves i estrenant una prova pilot per anar a l'escola en autobús.ha explicat que la proposta de la seva candidatura "plantejade Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en unaper fomentar l'ús del transport públic". Aloy ha explicat que "treballarem amb els municipis del Bages i la Generalitat per constituir l', com ja tenen Girona, Tarragona i Lleida, que integri els serveis de bus urbà de Manresa i els busos de la comarca, aprofitant que les dues concessions caduquen el 2028". ERC ha identificat que el 20% dels desplaçaments que es fan a Manresa, uns 40.000, són entre la ciutat i els municipis de l'entorn i, per això, vol potenciar l'ús del transport públic per aconseguirPer a ERC aquesta integració permetràde pas actuals, també als barris, i oferir unsque "facin que el conjunt de la ciutadania utilitzi encara més el transport públic". En paral·lel, es treballarà amb el Departament de Territori per guanyar una nova línia que enllaci, Manresa,amb busos ràpids i amb freqüències.El partit ha defensat que aquesta nova xarxa també integri les noves estacions de la línia de FGC que es construiran a lai ali que esdevindran "estratègiques per afavorir la mobilitat de totes les persones que viuen i treballen en aquesta zona nord de la ciutat". Aloy ha recordat que FGC estudia les possibilitats d'una línia deque enllaçaria Manresa amb els municipis de, que ERC també planteja que hauria de quedar sota el paraigua de la xarxa de transport públic de la ciutat.La segona aposta en matèria de mobilitat d'ERC Manresa per al proper mandat serà la creació d'una"segura i ben delimitada" que travessin la ciutat de nord a sud i d'est a oest per promoure l'ús de la bicicleta com un "mitjà de transport àgil i, sobretot, útil per als desplaçaments diaris cap a la feina". En aquest sentit, Aloy ha destacat que "completarem l'actual recorregut, que la Generalitat allargarà fins a Santpedor, treballarem per donar continuïtat a l'itinerari sud fins ali vetllarem perquè es completi el carril que s'està construint fins a".ERC també ha anunciat la construcció d'un nou carril bici que, des de Sant Fruitós de Bages, entrarà a Manresa per lafins a la. "Des d'aquest punt continuarà pel, eli continuarà cap a Sant Joan de Vilatorrada", han explicat des del partit. ERC també reforçarà la senyalització en aquells carrers més estrets "per fer explícit que l'ús de la bicicleta és un mitjà de transport tan vàlid com qualsevol altre i, afavorir d'aquesta manera, el seu ús".