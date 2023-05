Pas alternatiu a l'accés sud de Sallent a causa d'una important esllavissada d'arbres per la pluja

L'accés sud depelha quedat tallat després que aquest dimarts sobre les 4 de la tarda lahagi provocat unadeen un talús que, malgrat estar protegit per una malla metàl·lica, ha patit el despreniment des de la seva part més superior, on no hi ha reixa.que es trobaven estacionats just a sota, han resultats afectats per laLas'ha fet càrrec de la situació i en un primer moment ha tallat completament el trànsit de vehicles per la via, mentre que elsi diversa maquinària ha iniciat la retirada de troncs i terra. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir la via donantEn paral·lel, els Bombers hanla part superior del talús per evitar noves esllavissades.