Demanen presó per a un mosso per un delicte d'abús sexual a una companya de la comissaria de Manresa

La Fiscalia demana un any i sis mesos de presó per a un agent delsper una acusació de delicte d'. Segons l'escrit del fiscal, els fets van tenir lloc el 14 de desembre de l'any 2020 a 3/4 de 9 del matí a la. L'acusat, amb "ànim libidinós", va "aproximar els seus genitals a la víctima sense el seu consentiment".Segons sosté la fiscalia, els fets van passar ", en la seva qualitat d'agents del cos policial". El fiscal també demana per a l'acusat dos anys de llibertat vigilada amb la prohibició d'apropar-se a una distància inferior de 500 metres de la víctima i també liEl judici se celebrarà l'1 de juny a l'